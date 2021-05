Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX übergeordnet klar intakt, allerdings bewege sich der DAX seit Anfang April in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich im Tageschart über dem 10er EMA halten und damit weiter Stärke zeigen. In der Folge wäre dann mit einem Kursanstieg bis zum Widerstandsbereich bei 15.500 bis 15.550 Punkte zu rechnen. Gelinge den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, wäre ein weiterer Kursanstieg bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 16.000 Punkten zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Der DAX setze die Kursschwäche der beiden Vortage fort und rutsche wieder unter den 10er EMA. Erhöhe sich dann die Abwärtsdynamik, wäre der 50er EMA bei aktuell 15.044 Punkten die nächste Anlaufmarke. Darunter wäre dann die untere Begrenzung des Trendkanals bei 14.875 Punkten das nächste Anlaufziel. (27.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit Anfang November in einem Aufwärtstrend und verläuft dabei in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Unter der Ausbildung von zwei immer noch offenen Kurslücken bei 12.329 und 12.595 Punkten habe der Index sowohl den 10er als auch den 50er EMA überspringen und damit ein deutliches Stärkesignal setzen können. In der Folge habe der DAX auch weiter hochgezogen, wobei Abwärtskorrekturen in der Regel im Bereich des 50er EMAoder an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals ausgelaufen seien. Mit dem Verlaufshoch vom 19. April bei 15.501 Punkten an der oberen Trendkanalbegrenzung habe der DAX erneut die obere Trendkanalbegrenzung erreicht und sei nach unten abgeprallt. Die Abwärtskorrektur sei erneut bis zum 50er EMA gelaufen, wo der Index nach oben abgeprallt sei. Aktuell bewege er sich im Bereich von 15.450 Punkten seitwärts.