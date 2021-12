Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete über der Wolke und über dem SMA200 und kletterte auch über den "KIJUN" bei 15.653 bis 15.828, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Markt habe den vormaligen Status Quo wieder hergestellt, so also ob es alles was nach dem 25.11. gekommen sei (OMIKRON_BLACK FRIDAY) nicht gegeben hätte. Die letzte von der BNP Paribas definierte DAX-Hürde, der "KIJUN" bei 15.652,81 sei genommen worden, nachdem zuvor schon beide "200-Tage-Linien" bei 15.433/15.233 im Toleranzbereich zäh verteidigt worden seien. Die Klippe 14.815 sei nie angegriffen worden.



Der Weg des DAX nach oben sei somit seit gestern Abend frei. Ableitbare bzw. rechnerische DAX-Ziele benenne die BNP Paribas mit ca. 16.030, 16.300 und ca. 16.500. Nach so einem kräftigen DAX-Anstieg wie gestern liege heute oftmals ein Konsolidierungstag in der Luft. Der blaue "KIJUN" bei 15.653 sei dabei eine markante Anlaufstelle. Doch schon der Stundenkerzenchartkanal biete bei 15.745 einen Auffangpunkt. Mögliche DAX-Konsolidierungsziele: 15.775/15.745, 15.653, 15.510. (08.12.2021/ac/a/m)



