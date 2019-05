Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der neuen Woche zeigten sich die Marktteilnehmer erleichtert über den Ausgang der Europawahl, so die Analysten der Helaba.Der Handelsstreit zwischen den USA und China sei kurzfristig etwas aus den Schlagzeilen geraten, dennoch sei dieses Thema jederzeit für größere Kursausschläge an den Märkten gut. Ein einziger Tweet von US-Präsident Trump wäre dafür ausreichend. Auch gelte es die Entwicklung im Streit zwischen den USA und dem Iran im Auge zu behalten. Einerseits würden die USA die Militärpräsenz im Mittleren Osten verstärken. Andererseits habe Trump davon gesprochen, keinen Regimewechsel anzustreben und dass die USA es schaffen könnten, einen Deal mit dem Iran zu schließen.Das charttechnische Bild des DAX stelle sich nahezu unverändert dar. Auch am Montag sei der deutsche Leitindex nicht in der Lage gewesen, den 21-Tagedurchschnitt (12.154) einem Test zu unterziehen. Vielmehr habe der Index kurz vor dem Erreichen dieser Hürde nach unten gedreht, um schließlich eine Tageskerze in Form eines sogenannten Doji auszubilden. Diese Kerzen würden die herrschende Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung verdeutlichen. Häufig würden diese auch Hinweise auf einen möglichen Richtungswechsel liefern. Insofern gelte es weiterhin, die potenziellen Unterstützungen im Blick zu behalten. Allen voran sei die bei 11.920 Zählern verlaufende 55-Tagelinie zu nennen. Zuvor seien auch die Marken von 12.043 (144er Regression) sowie der 144er Moving Average (12.034) relevant. Auf der Oberseite würden der bereits erwähnte 21er Durchschnitt, eine Projektion (12.166), die obere Begrenzung des Price-Range-Channels (12.203) sowie die 100-Tagelinie (12.224) als Widerstände wirken. (28.05.2019/ac/a/m)