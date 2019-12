Darüber hinaus werde heute die Wahl in Großbritannien ein marktbeherrschendes Thema darstellen. Laut offiziellen Ergebnissen habe die konservative Partei von Boris Johnson eine absolute Mehrheit im Parlament erreicht. Auf Basis von Prognosen würden die Tories auf rund 360 Mandate im Unterhaus kommen. Oppositionsführer Corbyn habe die Niederlage von Labour anerkannt. Als Konsequenz aus dem Wahlergebnis werde er sich nach einer Übergangsphase aus der Partei zurückziehen. Die Aktienmärkte würden die letzten Ereignisse mit deutlichen Kursgewinnen honorieren.



Aus charttechnischer Sicht sei eine markante Ausbruchsbewegung beim DAX, wie sie sich nun abzeichne, nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Insbesondere nachdem der Index lange Zeit nicht in der Lage gewesen sei, verschiedene Widerstände zu überwinden und zudem eine Reihe von Indikatoren zur Vorsicht gemahnt habe.



Erwähnenswert sei auch der zuletzt vom ADX vollzogene Rutsch unter die 20er Marke, wodurch sichtbar geworden sei, dass der nach wie vor übergeordnete Aufwärtstrend deutlich an Kraft verliere. Insofern müssten die kommenden Handelstage zeigen, ob es sich beim nun eingeleiteten Aufwärtsimpuls um mehr als nur einen kurzfristigen "Short-Squeeze" handle. Interessant werde es auch mit Blick auf das nahende Ende zweier Preis- und Zeitzyklen. Diese würden auf den 20. und 21. Dezember entfallen. Häufig würden in der Nähe derartiger Strukturmarken die Karten neu gemischt. Ob dies aktuell erneut der Fall sein werde? Die nächsten Widerstände beim DAX würden sich bei 13.415, 13.421, 13.461 und 13.525 Punkten finden. Auf der Unterseite würden ehemalige Widerstände nun zur Unterstützung. Unter anderen seien diese bei 13.374 und 13.304 Zählern zu finden. (13.12.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern vollzog der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Verlauf des Vormittags teils schwer nachzuvollziehende Kursausschläge, berichten die Analysten der Helaba.Am Nachmittag sei US-Präsident Trump mit einem neuen Tweet auf den Plan getreten und habe für eine euphorische Stimmung gesorgt. Laut diesem solle ein Deal mit China in greifbare Nähe gerückt sein. Beide Länder, so der Präsident würden ein Abkommen wollen. Wie das "Wall Street Journal" berichte, hätten US-Unterhändler angeboten, bereits existierende Zölle auf chinesische Exporte in die USA um 50 Prozent zu senken. Dies würde auf Waren im Wert von 360 Milliarden zutreffen.