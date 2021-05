Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX weiterhin klar intakt und mit dem Abprall nach oben am 50er EMA bestätigt worden. Tauche der DAX im weiteren Verlauf aber wieder deutlich unter den 10er EMA ab, würde sich die Lage wieder eintrüben.



Die Long-Szenarien: Der DAX eröffne am heutigen Dienstag mit einem starken Gap-down in Bereich von 15.200 Punkten, könne sich dann aber im Bereich des 10er EMA fangen und erneut ansteigen. Im weiteren Verlauf sollte dann dem Aufwärtstrend folgend das Verlaufshoch bei 15.419 Punkten nach oben durchbrochen und das Allzeithoch bei 15.501 Punkten angelaufen werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX eröffne mit einem Gap-down und setze die Abwärtsdynamik direkt weiter fort. Es komme zu einem nachhaltigen Kursrückgang unter den 10er EMA. Die nächste Anlaufmarke wäre für die Bären dann erneut der 50er EMA im Bereich von 14.885 Punkten. Unter dem 50er EMA wäre die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals das Anlaufziel der Bären. (11.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte seit dem Verlaufstief bei 14.845 Punkten im Bereich des 50er EMA wieder kräftig ansteigen und den 10er EMA bei 15.243 Punkten nachhaltig überwinden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag seien im Tageshoch 15.419 Punkte erreicht worden. Der DAX sei nur leicht darunter bei 15.400 Punkten aus dem Vortageshandel gegangen. Am frühen Dienstagmorgen notiere der DAX im außerbörslichen Handel aber deutlich tiefer im Bereich von 15.200 Punkten. Der DAX könnte also mit einem großen Gap-down am heutigen Dienstag in den Handel starten. Solange der DAX den 10er EMA aber nicht nachhaltig nach unten durchbreche, wäre mit weiter steigenden Kursen im DAX zu rechnen.