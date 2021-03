Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem mit dem "Hammertief" vom vergangenen Donnerstag das Low von Mitte März bei 14.409 Punkten fast punktgenau bestätigt wurde und das Aufwärtsgap vom Freitag (14.621 zu 14.694 Punkte) die Ambitionen der Bullen zusätzlich unterstrich, gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ein neues Allzeithoch bei 14.845 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Erstmals habe das Aktienbarometer zudem oberhalb der Marke von 14.800 Punkten geschlossen. Per Saldo sei der Trend der deutschen Standardwerte deshalb weiterhin klar aufwärtsgerichtet. Das Kursziel aus dem Jahresausblick von "15.000 Punkten plus" rücke somit mehr und mehr in Schlagdistanz. Abgeleitet aus dem P & F-Chart hätten die Analysten letzte Woche sogar die Marke von 15.300 Punkten als Anlaufziel diskutiert. Möglicherweise greife der saisonale Rückenwind dem DAX beim Erreichen der angeführten Ziele unter die Arme: Einerseits kurzfristig durch das gestern beschriebene "Osterphänomen", andererseits auf Sicht der kommenden Wochen, weil der April gemäß Dekaden- und US-Präsidentschaftszyklus nochmals positiv überraschen könnte. Auf der Unterseite definiere die o. g. Kurslücke noch vor dem Tief von Mitte März eine erste wichtige Rückzugslinie. Unabhängig von diesen Unterstützungen müssten die Analysten längerfristig jedoch etwas Wasser in den Wein gießen



Andre Kostolany habe häufig das Bild vom Hund und seinem Herrchen gewählt, um das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Börse zu erklären. Mal eile der Hund voraus, mal der Besitzer, und doch seien beide untrennbar miteinander verbunden. In der Technischen Analyse werde dieses imaginäre Band gerne durch den Abstand zur 200-Tage-Linie bzw. durch die Wertentwicklung der letzten 52 Wochen definiert. Letztere betrage aktuell über 60%, d. h. Investoren, die Ende März 2020 auf eine DAX-Erholung gesetzt häatten, würden sich inzwischen über eine Wertentwicklung von 63,75% freuen. Der 52-Wochen-Return der deutschen Standardwerte überschreite damit das Maximum von nach der Finanzmarktkrise und erreiche auch im historischen Kontext ein absolutes Extremniveau. Ein ähnliches Bild ergebe sich für die amerikanischen Indices: Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072 WKN: A0AET0) und NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427). Investoren sollten deshalb die Wachstumsraten des letzten Jahres keinesfalls fortschreiben. Eine langsamere Gangart wäre vielmehr gesund und wird zusehends wahrscheinlich. Die Grafik beinhalte aber auch eine positive Botschaft für zukünftige Krisen: Wenn der DAX auf Jahressicht mehr als 25% im Minus notiere, dann hätten sich im historischen Kontext regelmäßig günstige Einstiegszeitpunkte ergeben. (30.03.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >