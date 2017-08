Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) tut sich weiterhin schwer, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Festmachen lasse sich diese Aussage zum einen an dem gescheiterten Versuch, die Marke von 12.200 Punkten zurückzuerobern, was sich in einem markanten Docht der gestrigen Tageskerze niederschlage. Zum anderen habe das Aktienbarometer im Vergleich zum vergangenen Freitag nochmals Kursverluste hinnehmen und einen Schlusskurs im unteren Drittel der gestrigen Tageskerze verkraften müssen. Unter dem Strich seien das alles Indizien dafür, dass die Abgabebereitschaft der letzten Wochen noch nicht überwunden sei. Deshalb sollten Anleger ihren Fokus unverändert auf den jüngsten Verlaufstiefs bei 12.099/97 Punkten bzw. die verbliebene Kurslücke von Ende April (untere Gapkante bei 12.091 Punkten) legen.



Falle diese Bastion, rücke tatsächlich die 200-Tages-Linie (akt. bei 11.846 Punkten) in den Fokus. Dabei harmoniere die angeführte Glättung bestens mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses seit November vergangenen Jahres (11.891 Punkte) bzw. den horizontalen Unterstützungen bei 11.893/50 Punkten. Erst bei einem Bruch des seit dem Rekordhoch bei 12.952 Punkten bestehenden Baissetrends (akt. bei 12.496 Punkten) sind die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt dagegen wieder bereit ins Bullenlager zu wechseln. (01.08.2017/ac/a/m)