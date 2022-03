Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX reagiert am Donnerstag mit einem Plus von knapp einem Prozent auf die Verluste vom Vortag, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Fallende Ölpreise würden wieder Schwung verleihen, während die Situation in der Ukraine weiter hochbrisant bleibe. Die Hoffnungen auf eine rasche Entspannung, die zu Wochenbeginn angetrieben hätten, würden bereits wieder abebben.Die Volatilität beim DAX bleibe somit weiter hoch. Auch in den kommenden Tagen sei mit starken Kursausschlägen in beide Richtungen zu rechnen. Der übergeordnete Trend sei aber weiter intakt. (31.03.2022/ac/a/m)