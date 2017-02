Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bewegte sich im Wochenverlauf ein weiteres Mal seitwärts, jedoch mit einer etwas höheren Volatilität, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.



"Grund hierfür sind kursbewegende Daten der Berichtsaison in den USA", erkläre Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK. Aktuell notiere der DAX bei 11.700 Punkten. Die Analysten der unabhängigen Privatbank sähen eine charttechnisch wichtige Unterstützung bei 11.400 Zählern. "Sollte der DAX unter diese Marke fallen, könnte eine entsprechende Konsolidierung folgen", schätze Mühlheim. Aktuell sei die Stimmung der Marktteilnehmer jedoch gut, was den Markt weiter antreiben solle. Mit guten Vorgaben aus den USA und einem schwächeren Euro stünden die Zeichen nach Ansicht des Finanzmarktexperten weiterhin auf grün.



Die europäische Gemeinschaftswährung habe die Erholung von letzter Woche nicht fortsetzen können und sei unter die Marke von 1,07 US-Dollar gefallen. Aussagen von US-Präsident Trump hätten den US-Dollar gegenüber dem Euro gestärkt - er habe mögliche Steuersenkungen in Aussicht gestellt, die wiederum die Konjunktur stützen und somit die Inflation nach oben treiben könnten und schließlich zu weiteren Leitzinserhöhungen der US-Notenbank FED führen würden. Die SÜDWESTBANK erwarte daher weiterhin einen starken US-Dollar und somit einen schwächeren Euro. (10.02.2017/ac/a/m)