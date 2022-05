Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit einem neuen Impulstief ging der DAX in die neue Handelswoche, so die Analysten der Helaba.Schwache Vorgaben aus Fernost und anhaltende Zinserhöhungsspekulationen nebst der Verunsicherung wegen des Ukrainekrieges und der damit verbundenen Sanktionen hätten belastet. Am Ende des Tages habe ein Minus von 2,15% bei 13.380 Zählern zu Buche gestanden. Da so die Unterstützung bei 13.388 getestet werde, dem 61,8%-Retracement der gesamten Erholung seit dem Tief Ende Februar, würden Verluste bis 13.000 drohen und folgend würde das Tief von Anfang März bei 12.438 Punkten in Reichweite rücken. (10.05.2022/ac/a/m)