Ausblick: Der Abwärtstrend sei im DAX klar intakt und solange der Trendkanal nicht nach oben verlassen werde, sei mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe im Bereich um den 10er EMA wieder nach unten ab und nehme Kurs auf den 200er EMA. Dem Abwärtstrend folgend könnte der 200er EMA nachhaltig unterschritten und damit ein langfristiges bearishes Signal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann erneut die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den 10er EMA nachhaltig erobern und weiter zulegen. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Hochlauf zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals und zum 50er EMA zu rechnen. Erst mit einem Ausbruch über den 50er EMA wäre ein weiterer Hochlauf und ein Trendwechsel zu erwarten. (11.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Allzeithoch bei 16.030 Punkten in einem Abwärtstrend und verläuft dabei in einem fallenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der 10er EMA den 50er EMA nach unten durchbrochen und damit ein langfristiges bearishes Signal generiert. Aufwärtskorrekturen in diesem Abwärtstrend würden in der Regel im Bereich des 10er EMA auslaufen, bevor dann eine neue Abwärtsbewegung starte. Seit dem Verlaufstief an der unteren Trendkanalbegrenzung bei 14.818 Punkten befinde sich der DAX in einer Aufwärtskorrektur, die erneut den 10er EMA erreicht habe. Hier könnte der DAX mit dem Verlaufshoch bei 15.267 Punkten bereits wieder nach unten abdrehen und dem Abwärtstrend weiter folgen.