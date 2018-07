Ausblick: Wenn die Gegenbewegung verkauft werde, könnte dies als Bestätigung des Doppelhochs angesehen werden. Eine Rückeroberung der 12.548 Punkte - Marke könnte das Chartbild hingegen schnell aufhellen.



Die Long-Szenarien: Schaffe es der DAX, die 12.548 Punkte klar zurückzuerobern, würde sich das Doppelhoch als Bärenfalle darstellen. In diesem Fall biete sich die Chance, die Erholung zunächst bis zur 12.918 Punkte-Marke und anschließend bis zum Abwärtstrend bei 13.100 Punkten auszudehnen. Oberhalb der 13.204 Punkte-Marke könnte sich das Chartbild auch mittelfristig aufhellen.



Die Short-Szenarien: Sollte der Index im Bereich der 12.548 Punkte-Marke wieder nach unten abdrehen, könnte das Doppelhoch als bestätigt angesehen werden. In diesem Fall drohe ein Rückfall in Richtung der 12.000 Punkte-Marke. Innerhalb einer zweiten Korrekturwelle seit Mitte Juni könnte auch die 11.726 Punkte-Marke erreichbar werden. (06.07.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX entwickelte sich in den vergangenen Monaten seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es sei nach einem Einbruch bis zur 11.726 Punkte-Marke ab Ende März zur Ausbildung einer mehrteiligen Rally gekommen. Diese habe bis zur 13.204 Punkte-Marke geführt, bevor eine erste moderate Konsolidierung eingesetzt habe. Dabei habe sich der DAX im Bereich der 12.640 Punkte-Marke stabilisieren können und sei langsam nach oben abgedreht. Mit dem Ausbruch über die Hürde bei 12.918 Punkten sei ein Kaufsignal generiert worden, welches sich nicht durchgesetzt habe. Die Notierungen seien in der Folge zurückgefallen und hätten mit dem Rückfall unter die 12.548 Punkte-Marke ein Doppelhoch aufgelöst. Die schwache Entwicklung habe sich zunächst fortgesetzt, an den vergangenen Handelstagen habe aber eine Erholung eingeleitet werden können.