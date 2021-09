Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Über zu wenig Schwankungsintensität zum Verfallstermin am vergangenen Freitag können sich Anleger nicht beschweren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900).



Schließlich hätten über 330 Punkte zwischen dem Tageshoch und dem entsprechenden DAX®-Tief gelegen. Die "stabile Seitenlage" der Vortage sei also passé. Dadurch entstehe eine bemerkenswerte Tageskerze, denn der "rote Block" vom Wochenausklang umschließe gleichzeitig die Körper der sieben vorangegangenen Tageskerzen. Mit anderen Worten: Es liege gleichzeitig ein negatives Candlestickmuster in Form eines "bearish engulfing" vor - keine guten Vorzeichen für den Start in die neue Woche. Apropos: Heute umfasse die 1. Deutsche Börsenliga erstmals 40 Mitglieder. Deshalb würden die Analysten nochmals an den saisonalen Belastungsfaktor "Indexanpassung" erinnern. Negativ hervorsteche dabei der Tag der Umsetzung, der nur in 26,3% aller Fälle Kursgewinne gebracht habe und Investoren ein durchschnittliches Minus von 0,70% beschert habe. Da auch das untere Bollinger Band (akt. bei 15.520 Punkten) verletzt worden sei, könnte nun tatsächlich der erwartete Vola-Impuls ins Rollen kommen. Ein Unterschreiten des Verlaufstiefs (15.454 Punkte) wäre zusätzliches Wasser auf die Mühlen der Bären und rückt das Julitief (15.049 Punkte) in den Fokus. (20.09.2021/ac/a/m)



