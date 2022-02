Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 16.285 Punkten in einem Abwärtstrend und hat dabei zunächst den 10er-EMA im Tageschart und in der Folge auch den 50er-EMA aufgegeben und damit Schwächesignale generiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



Der DAX habe dann auch weiter abgegeben und habe Ende Januar die Unterstützungszone im Bereich von 15.000 Punkten erreicht. Von hier habe der Index wieder nach oben abprallen und bis zum 50er-EMA mit dem Verlaufshoch bei 15.736 Punkten ansteigen können. Ein nachhaltiger Durchbruch nach oben sei dem DAX jedoch nicht gelungen. Er sei hier wieder nach unten abgeprallt und habe am Freitag erneut die Unterstützungszone im Bereich von 15.000 Punkten erreicht. Am Vortag habe sich nun eine bullische Tageskerze mit einem langen unteren Schatten gebildet.



Ausblick: Die bullische Vortageskerze deute auf einen erneuten Abprall an der Unterstützung von 15.000 Punkten und einen Hochlauf zum 10er-EMA hin. Die Long-Szenarien: Der DAX pralle erneut an der Unterstützung bei 15.000 Punkten nach oben ab und nehme Kurs auf den 10er-EMA im Tageschart. Gehe es weiter höher, rücke erneut der 50er-EMA in den Fokus der Bullen. Erst bei einem nachhaltigen Durchbruch über den 50er-EMA wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Widerstand bei 15.800 Punkten und zur runden Marke von 16.000 Punkten zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der DAX könne nur leicht ansteigen und pralle bereits im Bereich des 10er-EMA wieder nach unten ab. Werde in der Folge auch die Unterstützung im Bereich von 15.000 Punkten nach unten durchbrochen, würde ein langfristiges Short-Signal generiert werden. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zur Unterstützung im Bereich von 14.800 Punkten zu rechnen. (08.02.2022/ac/a/m)



