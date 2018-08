Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die "IKH/Tag" Unterstützung bei 12.504 konnte gestern verteidigt werden. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg darauf von 12.500 bis 12.569, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Tageskerze spreche für einen Anstiegstag, doch der Dow habe vorbörslich zu viel geschwächelt, sodass bullische Szenarien im DAX etwas in Frage gestellt werden müssten. Schon der Rückfall unter 12.520 würde für eine Abwärtsbewegung zum gestrigen Tagestief 12.499 sprechen (Vorbörse aktuell 12.529). Gute Abgrenzungen für das was "gespielt" werde würden sich ziehen lassen wie folgt: a) Über 12.577 ginge es deutlich aufwärts bis 12.694. b) Unter 12.504 ginge es abwärts, was sich unter 12.344 als bärische Signallage noch verstärken würde. (30.08.2018/ac/a/m)