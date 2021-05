Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem gestrigen "gap down" zerplatzten beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) alle inverse SKS-Hoffnungen für das Projektionsziel 15.707, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Ziel 15.707 sei nicht erreicht worden, habe wohl auch nie eine Chance auf Abarbeitung gehabt, denn das klappe so gut wie nie bei SKS-Formationen seit dem Jahr 2009. Allein der Weg zur Nackenlinie und rechten Schulter klappe stets recht gut. Das Gap Dow sei gestern offengeblieben, ein Zeichen von Schwäche. Der DAX sei binnen achteinhalb Stunden um 400 Punkte, von 15.400 bis 15.000 gefallen. Die DAX Vola sei binnen eines Tages um +20% gestiegen.



Der DAX klammere sich an die Horizontalunterstützung 15.072. Es würde nicht verwundern, wenn auch mal Rebounds eingestreut würden, die momentan entweder 15.164/15.174 (EMA200/ h1 und Tages-KIJUN) oder 15.262/15.290 (61,8% Retracement, island gap Anteil) erreichen könnten. Spätestens ausgehend von 15.262/15.290 seien bevorzugt weitere Wochentiefs zu erwarten. Der Anstieg zu 15.419 sei nicht bevorzugt zu sehen. Falle der DAX unter 15.000, direkt oder indirekt nach Rebounds, wäre 14.845/14.805 die nächste untere Zielzone. Bei Stärke seien im Tageshoch neben 15.164/15.174 und 15.262/15.290 insbesondere 15.419 zu erreichen (vorgestriges Hoch). (12.05.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >