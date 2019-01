Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die geäußerte Skepsis im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der am Freitag vollzogenen, deutlichen Aufwärtsbewegung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich bereits am Montag angesichts des Kursverlaufs und den zu verbuchenden Kursabschlägen bewahrheitet, so die Analysten der Helaba.



Insgesamt spreche vieles für die Theorie, dass ein Großteil der Freitagsbewegung auf einen Short Squeeze zurückzuführen gewesen sei. Darüber hinaus nehme die Konjunktur-Skepsis unter den Marktteilnehmern sukzessive zu. Dies, in Kombination mit weiteren Unsicherheitsfaktoren, wie beispielsweise dem Brexit, habe zweifelnde Anleger zurückgelassen. In Sachen Brexit habe es einige Neuigkeiten gegeben. Die Abstimmung im Unterhaus solle am 15. Januar stattfinden. Die EU habe nochmals deutlich gemacht, dass über den Ausstiegsvertrag nicht neu verhandelt werde. Zudem sei bekannt geworden, dass der britische Automarkt im Jahr 2018 den größten Einbruch seit der Finanzkrise habe hinnehmen müssen.



Beim DAX zeichne sich die Komplettierung eines klassischen Musters innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends ab. Denn sehr häufig würden Erholungen im Bereich der für den tertiären Trend relevanten 21-Tagelinie (10.793) enden, was aktuell der Fall sein könnte. Zudem sei es dem Index gestern nicht gelungen, die bei 10.835 Zählern verlaufende 144er Regression einem nachhaltigen Test zu unterziehen. Aber selbst wenn es gelingen sollte, die genannten Hürden kurzzeitig zu überwinden, würde der DAX bereits bei 10.874 (Fibonacci-Projektion) und 10.903 (Strukturlevel) auf weitere Widerstände treffen. Bemerkenswert sei zudem, dass eine Reihe von Indikatoren bereits ihre zuletzt steigende Tendenz verlassen hätten, beziehungsweise bereits Richtung Süden tendieren würden. Dies, gepaart mit einer relativ schwachen Strukturkonstellation bei den DAX-Komponenten (86 Prozent der Komponenten würden unterhalb der 200-Tagelinie notieren), spreche weiterhin für die Annahme, dass der Spielraum auf der Oberseite gering bleiben sollte. Entsprechend seien die vorhandenen Risiken im Vergleich mit den gegenüberstehenden Chancen deutlich höher zu gewichten. (08.01.2019/ac/a/m)



