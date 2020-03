Am Dienstag habe sich der DAX in einer Spanne von 8.423 und 9.146 Punkten bewegt und letztendlich mit einem Plus von 2,25 Prozent auf 8.939,10 Zähler geschlossen. Damit habe der DAX sein Minus seit dem Start des Corona-Crashs etwas reduzieren können - die Verluste seit dem 21. Februar hätten sich bis zum Xetra-Handelsende am Dienstag aber immer noch auf 34 Prozent summiert. Mit dem zur Stunde indizierten Minus bewege sich der Leitindex aber wieder in Richtung seines am Montag erreichten Mehrjahrestiefs von 8.255,65 Punkten.



Es sei auch heute noch nicht wirklich möglich, detaillierte Prognosen und Kursziele abzugeben. Gelinge es den führenden Protagonisten und Entscheidungsträgern in den kommenden Tagen aber, glaubhaft den Eindruck zu vermitteln, die Krise erfolgreich angehen zu können, dann dürften sich DAX und Co zumindest wieder stabilisieren. Großen Anteil daran dürfte auch die Entwicklung der Zahl der Corona-Infizierten haben.



Mit Material von dpa-AFX (18.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt startet am Mittwoch nach der leichten Erholung am Vortag wieder deutlich tiefer in den Handel, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Den Anlegern dürfte dabei erneut ein Handelstag mit großen Schwankungen ins Haus stehen, da die Unsicherheit über die Folgen der durch den neuartigen Coronavirus ausgelösten Krise immer noch extrem hoch sei. Immerhin: In der Nacht seien zumindest keine weiteren größeren Hiobsbotschaften dazu gekommen.