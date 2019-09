Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite, berichten die Analysten der Helaba.Darüber hinaus sei aufgefallen, dass verschiedene Einzelwerte mit deutlichen Kurszuwächsen herausgestochen hätten. Die Papiere von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) (+6,23%) hätten die Gewinnerliste angeführt. Die Anteilsscheine von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) (+5,82%) hätten von technischen Anschlusskäufen profitiert. Darüber hinaus habe die Charttechnik auch beim deutschen Leitindex selbst eine große Rolle gespielt. Augenscheinlich sei der DAX nicht in der Lage gewesen, sich deutlich von der 55- und 100-Tagelinie (12.090/12.103) sowie dem 21-Wochendurchschnitt (12.106) nach oben abzusetzen. Damit sei eine Richtungsentscheidung des mittelfristigen Trends vertagt worden.Wie oben bereits erwähnt stehe eine Richtungsentscheidung mit Blick auf den mittelfristigen Trend beim DAX noch aus. Zuletzt sei der Index nicht in der Lage gewesen, sich deutlich von der zur Beurteilung relevanten 55-Tagelinie (12.090) nach oben abzusetzen. Dies alleine wäre ohnehin nicht ausreichend, da der Durchschnitt weiter eine fallende Tendenz aufweise. Darüber hinaus sei der DAX am Widerstand in Form der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.138) gescheitert. Bemerkenswert sei auch, dass gestern ein "long legged Doji" auf die am Vortag ausgebildete "High Wave" gefolgt sei und zudem ein harmonischer Impuls komplettiert worden sei. Alles in allem stehe der letzte Anstieg damit noch auf wackeligen Beinen. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 12.106, 12.014 und insbesondere bei 11.983/11.985 Zählern finden. Darüber hinaus gelte es die Unterstützungen bei 11.950, 1.938, 11.932 und 11.921 Punkten (200-Tage-EMA) im Hinterkopf zu behalten. Widerstände würden sich bei 12.151, 12.169, 12.174, 12.190 und 12.246 Zählern finden. (06.09.2019/ac/a/m)