Ausblick: Der Aufwärtstrend sei klar intakt und der steigende Trendkanal sei vom DAX in den Vormonaten immer wieder bestätigt worden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich im unteren Bereich des Trendkanals halten und die aktuelle Seitwärtsbewegung als Sprungbrett für einen neuen Anstieg nutzen. Ein bullishes Signal würde dabei entstehen, sobald der DAX das Verlaufshoch bei 12.616 Punkten vom 23. Juni nach oben durchbreche. In diesem Fall dürfte direkt die obere Begrenzung des alten fallenden Trendkanals im Bereich von aktuell 13.000 Punkten angelaufen werden. Gehe es weiter höher, dürften die Bullen Kurs auf die nach oben hin noch offene Kurslücke bei 13.500 Punkten nehmen.



Die Short-Szenarien: Der DAX habe auf der Oberseite mit 12.913, 12.616 und 12.391 Punkten eine Reihe von tieferen Hochpunkten ausgebildet. Dies deute auf eine nachlassende Kraft der Bullen hin. Ein Kursrutsch wäre aber erst mit einem Ausbruch aus dem Trendkanal und einem Kursrückgang unter den 50er EMA bei 11.740 Punkte zu erwarten. (02.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Coronacrash-Tief bei 8.255 Punkten am 16. März in einem steilen Aufwärtstrendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Angetrieben von den Lockerungen der internationalen Notenbanken und der angebotenen enormen Liquidität habe der DAX unter der Ausbildung zahlreicher Kurslücken bis zum 08. Juni auf 12.913 Punkte ansteigen und damit genau die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreichen können. In der Folge sei der DAX bis zum 15. Juni auf 11.597 Punkte abgesackt, habe sich dann aber wieder bis auf 12.616 Punkte am 23. Juni erholen können. Aktuell bewege sich der DAX seitwärts im Bereich der unteren Begrenzung des alten fallenden Trendkanals. Bullish zu werten sei dabei, dass der DAX sowohl über dem 50er als auch über dem 200er EMA notiere.