Ausblick: Der Aufwärtstrend im DAX sei weiterhin intakt, allerdings wackele dieser langsam. Mit dem Verlaufshoch bei 12.483 Punkten habe sich ein tieferes Verlaufshoch gebildet. Komme es nun zu einer neuen Abwärtsbewegung, könnte auch das Verlaufstief bei 11.597 Punkten unterschritten werden.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals nicht mehr überwinden und pralle wieder nach unten ab. Das erste Anlaufziel der Bären dürfte dann das erste untere offene Gap bei 11.968 Punkten sein. Nur kurz darunter verlaufe bei 11.800 Punkten auch der 200er EMA, der eine Abwärtsbewegung auffangen könnte. Breche der DAX aus dem steigenden Trendkanal nach unten aus, würde sich die Lage deutlich eintrüben und ein Rücklauf zum Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 11.200 Punkten wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Den Bullen gelinge ein Anstieg über 12.483 Punkte hinaus. Dann wäre mit einem weiteren Hochlauf zur runden Marke von 13.000 Punkten sowie zur oberen Trendkanalbegrenzung bei 13.050 Punkten zu rechnen. (19.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich seit dem Coronacrash-Tief am 16. März bei 8.255 Punkten in einem steigenden Trendkanal, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Unter Ausbildung zahlreicher Gaps sei der Leitindex zunächst bis zum Widerstand des langjährigen Fibonacci-Fächers im Fünf-Jahreschart bei 11.200 Punkten geklettert. Am 25. Mai sei dem Index dann der Durchbruch über den Fibonacci-Fächer und ein weiterer Anstieg bis 12.913 Punkte gelungen. Genau an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Sechs-Monatschart sei der DAX wieder nach unten abgeprallt und habe bei 10.597 Punkten am 15. Juni die untere Trendkanalbegrenzung erreicht. Es sei ein erneuter Anstieg bis 12.483 Punkte und die Schließung des Gaps bei 12.471 Punkten gefolgt. Ein weiterer Hochlauf werde bisher durch den roten fallenden Trendkanal versperrt.