Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schlug gestern eine deutlich ruhigere Gangart an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vor dem Hintergrund der 1.800 Punkte-Rally der letzten Handelstage sei diese Entwicklung erstens wenig verwunderlich und zweitens als konstruktiv zu bezeichnen. Schließlich habe das Aktienbarometer trotz des gestrigen "inside days" auf Schlusskursbasis sogar weitere Kursgewinne verbuchen können. Aus charttechnischer Sicht verteidige der DAX® also den Ausbruch aus der seit dem Verlaufshoch von Anfang September bei 13.460 Punkten bestehenden Korrekturflagge. Dieses trendbestätigende Kursmuster spreche für eine Fortsetzung der jüngsten Kursrally. In die gleiche Kerbe schlage die Umsatzentwicklung. Zu Wochenbeginn habe das Volumen sogar das Pendant vom letzten Future-Rolltermin im September getoppt. Hinter die klassische Forderung "volume goes with the trend" könnten Anleger also einen Haken machen.



Die nächste wichtige Widerstandszone beginne beim jüngsten Verlaufshoch (13.297 Punkte) und erstrecke sich bis zum oben genannten Hoch von September. Ein Sprung über diese Hürde würde der diskutierten Flagge zusätzlichen Nachdruck verleihen. Als Stopp-Loss auf der Unterseite sei weiter das Gap vom Wochenauftakt (12.671 zu 12.596 Punkten) prädestiniert. (11.11.2020/ac/a/m)



