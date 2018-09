Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der Tatsache, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seit dem 28.08. rund 700 Zähler verloren hat, können keine Anzeichen einer Erholung ausgemacht werden, berichten die Analysten der Helaba.



Das zeige, wie angeschlagen der deutsche Leitindex offensichtlich sei. Derartige Erkenntnisse würden sich auch auf Basis der Charttechnik ableiten lassen. Sehr bemerkenswert in diesem Zusammenhang sei, dass dies mittlerweile auf alle Zeitebenen zutreffe. Insbesondere nachdem zuletzt wichtige Haltemarken im Bereich von 12.120, 12.060 und 11.997 Punkten durchbrochen worden seien. Das Hauptthema an den Märkten sei weiterhin der Handelsstreit, welcher ausgehend von den USA, immer mehr Länder betreffe. Neben China (eine erneute Strafzollankündigung in Höhe von 267 Mrd. USD stehe im Raum), der EU, Mexiko und Kanada gerate nun auch Japan in den Fokus. US-Präsident Trump habe davon gesprochen, dass Japan Freunde seien, jedoch könnte sich das ändern, sobald klar würde, wieviel das Land an Strafzöllen zu zahlen hätte.



Auf Wochenschlusskursbasis habe der DAX die 144er Regression (12.000) unterschritten. Zudem zeige eine ganze Reihe von Indikatoren Richtung Süden. Ein ähnliches Bild zeichne sich im Monatschart ab, nachdem eine sehr langfristige Strukturprojektion (deren Ursprung gehe auf das Jahr 1995 zurück) bei 12.059 Zählern sowie eine weitere Regression unterschritten worden sei. Kaum besser stelle sich der Tageschart dar. Allerdings bestehe die Chance für eine temporäre Gegenbewegung, nachdem am Freitag eine dem "Hammer" ähnliche Candle ausgebildet worden sei. Bemerkenswert sei zudem, dass der vorläufige Tiefpunkt nahezu idealtypisch im Bereich eines Clusters, dieser setze sich aus der 127,2%-Extension (11.912) sowie einer weiteren Strukturprojektion (11.911) zusammen, ausgebildet worden sei. (10.09.2018/ac/a/m)