Der Euro Stoxx 50 sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.833 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursgewinn von 4,47% erzielt. Die zweite Woche in Folge hätten sich die europäischen Aktienmärkte entwickelt, die größtenteils aus konjunkturempfindlichen zyklischen Titeln bestünden, besser als die US-Aktienmärkte. Bei der Sektorbetrachtung hätten nahezu alle Sektoren die Woche positiv abgeschlossen, wobei insbesondere die konsumorientierten Sektoren die Outperformer gewesen seien. Technisch betrachtet, liefere der Euro Stoxx 50 ein starkes Chartbild mit hohem Aufwärtsmomentum. Der RSI befinde sich derzeit bei 66 und deute noch keine stark überkaufte Marktsituation an. Das obere Bollinger-Band sei jedoch bereits überschritten worden und bei 3.860 Punkten baue sich mit dem Vorkrisen-Hoch im Februar 2020 ein technischer Widerstand auf. Ein weiterer Kursanstieg sei möglich, doch wahrscheinlicher erscheine zunächst eine kleinere Atempause mit einer kurzfristigen Konsolidierung, durch die die Kursgewinne über der 3.740 Punktemarke verteidigt würden. Im vorbörslichen Futures-Handel deute sich ein freundlicher Wochenstart an den europäischen Börsen an. In dieser Woche würden global betrachtet mehr als 10 Zentralbank-Sitzungen stattfinden. Die höchste Relevanz habe die FED-Sitzung am Mittwoch, es bleibe jedoch auch spannend, wie die anderen Zentralbanken (Bank of England und Bank of Japan) die gegenwärtigen Rahmenbedingungen einschätzen und agieren würden.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche ein Plus von 4,1% erzielt. Er habe bei 32.779 Punkten geschlossen, auf einem neuen Allzeithoch. Auf Sektorenebene hätten sich zyklische Konsumwerte (+5,7%), Basisrohstoffe (+4,4%) aber auch Industriewerte (+3,6%) am besten entwickelt, dank der Verabschiedung des Konjunkturpakets in den USA und positiver Nachrichten über eine Immunisierung der Bevölkerung bis Mai. Technologiewerte hätten sich positiv entwickelt, hätten aber aus relativer Sicht nach wie vor darunter gelitten, dass am Rentenmarkt noch keine Trendwende hin zu wieder sinkenden Renditen eingetreten sei. Der Dow Jones habe den aus kurzfristiger Sicht ausgewaschenen Markt in der Vorwoche für deutliche Kursanstiege genutzt. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank würden auch in dieser Woche noch Raum für weitere Kursgewinne sehen und würden gute Chancen sehen, dass der Dow Jones in dieser Woche erstmals über der 33.000 Punkte-Marke schließen können werde. Aus ihrer Sicht sollte dann das Aufwärtspotenzial zunächst begrenzt sein. Vorsichtig agierende Marktteilnehmer sollten auf diesem Niveau darüber nachdenken, positive Tage zu nutzen, um ihr Portfolio wieder defensiver auszurichten. Insofern würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank nach wie vor davon ausgehen, dass der Dow Jones das bisherige Allzeithoch (Intraday bei 31.990 Punkten) nicht halten können werde und wieder darunter schließen werde. Ein Retest der 38-Tage-Linie bei 31.416 Punkten würden sie in den kommenden Wochen für möglich halten. Sie würden das Aufwärtspotenzial zunächst für begrenzt halten, würden aktuell aus kurzfristiger Sicht bessere Chancen in Wachstumswerten sehen, da dort die Korrektur für ein negativeres Sentiment gesorgt habe.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 171,50 %-Punkten. Nach dem rapiden Kurseinbruch seit Anfang Februar habe sich der Bund-Future stabilisieren und fester in die neue Woche starten können. Charttechnisch habe sich das Bild erhellt und die Unterstützungszone bei 171,15 %-Punkten hat gegriffen. Die Korrelation zu den 10-jährigen US-Treasuries sei derzeit sehr hoch, sodass die FED-Sitzung am Mittwoch mit Spannung zu erwarten sei. Ob der Bund-Future sich oberhalb der Marke von 171,50%-Punkten halten könne, bleibe daher abzuwarten. Potenzial nach oben würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank kurzfristig bis zum Intraday-Hoch vom vergangenen Donnerstag bei 172,20%-Punkten sehen. Die derzeitige Marktlage bei den Anleihen bleibe weiterhin von einer hohen Dynamik geprägt.



Nach der Konsolidierung der letzten Wochen deute sich ein neuer Aufwärtstrend an. Dies gelte besonderes für zyklische Werte oder Value-Titel. Technologiewerte würden zunächst belastet bleiben. (15.03.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Gleich zu Beginn der letzten Woche gelang es dem Deutschen Aktienindex (DAX) (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), dynamisch die bisherigen Widerstände nach oben zu durchbrechen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Es seien weitere Kursgewinne gefolgt, so dass im Wochenvergleich ein Plus von 582 Punkten oder 4,2% zu verzeichnen gewesen sei. Durch diesen deutlichen Anstieg sei ein neues Kaufsignal generiert worden. Das bisherige Allzeithoch bei knapp 14.200 Punkten diene nun als Unterstützung. Nach oben sei der Weg zunächst frei bis zur runden Marke von 15.000 Punkten. Die technischen Indikatoren würden das Kaufsignal untermauern. Kurzfristig sei zwar eine überkaufte Situation festzustellen, ein solches Phänomen sei jedoch nach längeren Seitwärtstrends normal und spreche nicht gegen einen weiteren Anstieg.