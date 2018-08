Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das "Hammer"-Muster vom vergangenen Freitag sowie die jüngsten beiden "inside candles", die innerhalb der Schwankungsbreite der Ausverkaufskerze vom 15. August verblieben, hatten es bereits angedeutet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern mit einer deutlichen technischen Reaktion in die neue Handelswoche gestartet. Den deutschen Standardwerten hätten dabei zwei weitere Aspekte unter die Arme gegriffen: Zum einen habe das jüngste Verlaufstief (12.121 Punkte) nahezu auf dem Niveau des Lows von Ende Juni (12.104 Punkte) gelegen, zum anderen werde diese Bastion durch die Aufwärtskurslücke von Anfang April (untere Gapkante bei 12.011 Punkten) untermauert. Mit anderen Worten: Hier entstehe ein charttechnisch sehr wichtiger Rückzugsbereich, den es in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten gelte. Auf der Oberseite definiere die 38-Tage-Linie (akt. bei 12.522 Punkten) zusammen mit dem Tief vom 31. Mai (12.548 Punkte) ein wichtiges Erholungsziel. Dennoch hätten Investoren derzeit keinen Grund für überbordenden Optimismus. Erst oberhalb der längerfristigen 200-Tage-Glättung (akt. bei 12.722 Punkten) würden die Analysten ihr Szenario einer Aufwärtsreaktion zugunsten einer nachhaltigen Verbesserung der charttechnischen Gesamtlage anpassen. (21.08.2018/ac/a/m)