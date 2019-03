Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat gestern eine Tageskerze mit markantem Docht und kleinem Kerzenkörper ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Kursmuster passe perfekt zu ihrem "stuck in the middle"-Szenario. Zwei Szenarien hätten sie aufgezeigt, um das derzeit vorliegende charttechnische Niemandsland zu verlassen. Auf der Oberseite würde ein Sprung über die 200-Tage-Linie (akt. bei 11.794 Punkten) die Bullen zurück in die Erfolgsspur bringen. Schließlich würde eine Rückeroberung der meist beachteten Glättungslinie sowohl die Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus dem vergangenen Jahr negieren, als auch das spiegelbildliche Pendant auf der Unterseite - definiert durch die Tiefs bei 11.051/10.279/10.864 Punkten - abschließen. Lohn der Mühen wäre ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 1.400 Punkten. Andererseits gelte es, die Kreuzunterstützung aus dem ehemaligen Abwärtstrend seit Juli vergangenen Jahres (akt. bei 11.399 Punkten) sowie dem Erholungstrend seit Ende Dezember 2018 (akt. bei 11.394 Punkten) unbedingt zu verteidigen. Ansonsten müsste die gesamte Erholungsbewegung seit Ende Dezember unter dem Strich als "bearishe" Konsolidierungsflagge interpretiert werden - inklusive eines drohenden Tests des Dezembertiefs (10.279 Punkte). (15.03.2019/ac/a/m)

