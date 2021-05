Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Erwartungsgemäß konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ein neues Allzeithoch (15.538 Punkte) verbuchen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch die Marktteilnehmer habe relativ früh im Handelsverlauf der Mut verlassen, sodass das Aktienbarometer das Rekordlevel nicht über die Ziellinie habe retten können. Unter dem Strich stehe im Vergleich zum Vortag sogar ein niedrigerer Schlusskurs (15.397 vs. 15.387 Punkte) zu Buche. Aufgrund des beschriebenen "reversals" sei der Kampf um das alte Rekordhoch bei 15.502 Punkten und damit auch der Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Wochen zwischen 14.800 und 15.500 Punkten noch nicht entschieden. Während ein nachhaltiger Vorstoß in "uncharted territory" nochmals für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorge, hätte ein "false break" negative Implikationen. Da die Vorgaben nicht rosig ausfallen würden, sollten sich Anleger heute eher mit letzterem Szenario auseinandersetzen. Ein Abgleiten unter das gestrige Tagestief bei 15.344 Punkten diene dabei als Signalgeber. Die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.025 Punkten) markiere dann eine erste Unterstützung. Von strategischer Bedeutung sei aber vor allem die Kernhaltezone bei 14.800 Punkten, deren Bruch eine Topbildung vollständigen würde. (19.05.2021/ac/a/m)

