Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiert ziemlich genau auf dem Niveau von Anfang Juni, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Anleger könnten also den Eindruck gewinnen, dass sich bei den deutschen Standardwerten zuletzt nicht viel getan habe. Doch weit gefehlt! Letzte Woche sei es zur Belastungsprobe des Junitiefs bei 15.309 Punkten gekommen. Das "reversal" auf Basis dieser Unterstützung nähre nun die Fantasie der Bullen. Schließlich könne der Rücksetzer vom vergangenen Donnerstag per Saldo als Pullback an die Kreuzunterstützung aus dem Aprilhoch (15.502 Punkte) und der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.495 Punkten) interpretiert werden. In diesem Kontext sorge der gestrige Anstieg über das jüngste Verlaufshoch bei 15.753 Punkten für ein zusätzliches Ausrufezeichen. Schließlich sei damit die Schiebezone der letzten Wochen nach oben aufgelöst worden. Als Lohn der Mühen winke nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 450 Punkten. Neue Rekordstände oberhalb der Marke von 15.803 Punkten würden somit immer wahrscheinlicher. Auf der Unterseite würden neben der o. g. Kreuzunterstützung vor allem die jüngsten beiden Tiefs bei 15.300 Punkten als wichtige Rückzugslinien fungieren. (13.07.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >