Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die geringe Handelsspanne vom Wochenauftakt hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nochmals eingeengt - auf lediglich 70 Punkte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch robbe sich das Aktienbarometer mit einem Tagesplus von rund 25 Punkten weiter an den charttechnischen Deckel der letzten Wochen in Form der Hochpunkte bei 15.803/15.811/15.808 Punkten heran. Da die deutschen Standardwerte diesen Widerstand bereits drei Mal getestet hätten, könnten Anleger bei einem neuen Allzeithoch mit nochmals aufkommender Dynamik rechnen. So dürfte das Ende der "stabilen Seitenlage" der letzten Monate im Erfolgsfall einen erneuten Wechsel der "big figure" nach sich ziehen - sprich, es werden Notierungen jenseits der Marke von 16.000 Punkten wahrscheinlich. Dazu passe der geringe Abstand der Bollinger Bänder - eine Konstellation, die in der Vergangenheit oftmals den idealen Nährboden für einen neuen Vola-Impuls dargestellt habe. Auf der Unterseite bilde indes die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.610 Punkten) einen ersten Rückzugsbereich. Wichtiger sei aus charttechnischer Sicht aber das alte Rekordhoch von Mitte April bei 15.502 Punkten. Schließlich erhöhe ein Rebreak dieser Haltemarke die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der diskutierte Vola-Impuls nach unten entlade. (11.08.2021/ac/a/m)

