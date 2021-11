Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebte gestern einen äußerst ruhigen Handelstag, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Hoch-Tief-Spanne habe gerade einmal 50 Punkte betragen. Darüber hinaus hätten sowohl der Eröffnungs- als auch der Schlusskurs nahezu auf dem Niveau des Vortagesschlusskurses von 15.954 Punkten gelegen. Die deutschen Standardwerte hätten also nach dem erfolgreichen Wochenauftakt ein wenig innegehalten. Dieses Durchatmen könnte heute aber bereits wieder beendet sein, denn der marktbreite US-Value Line Index notiere erstmals oberhalb der Marke von 10.000 Punkten. Das gleichgewichtete amerikanische Aktienbarometer setze damit seine Rekordjagd fort. Gleiches gelte für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072 WKN: A0AET0), den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) und den SOX-Halbleiterindex. In diesem Umfeld sei es für den DAX nur noch ein Wimpernschlag bis zum Rekordstand vom August bei 16.030 Punkten. Gelinge der Vorstoß in "uncharted territory", definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von August bis Anfang Oktober eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele (16.493 Punkte). Das Gap vom Wochenauftakt (15.760 zu 15.690 Punkten) fungiere dagegen unverändert als erste wichtige Unterstützung. Die Kombination aus dem jüngsten "swing low" (15.496 Punkte) und der 38-Tage-Linie (akt. bei 15.472 Punkten) bilde danach einen weiteren Rückzugsbereich.(04.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >