Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bereits jetzt als "legendär" ist der 40-prozentige Einbruch des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vom Februar und März einzustufen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ebenso legendär ei es aber auch, mit welch massiven Maßnahmen die Notenbanken, allen voran natürlich die FED, dagegen halten würden. Durch den jüngsten Move seien die erneut verheerenden Zahlen vom US-Arbeitsmarkt überlagert worden, was die US-Indices und in deren Folge auch den deutschen Blue-Chip-Index weiter angetrieben habe. Dieser habe am Donnerstag, 9. April den höchsten Stand seit dem 11. März erreicht und der Schlusskurs von 10.564 Punkten sei sogar der höchste seit genau einem Monat gewesen. Damit sei das erhoffte positive Signal, ein Wochenschlusskurs oberhalb von 10.300 Zählern, mit einiger Leichtigkeit geschafft worden. In der Folge sollte der DAX tendenziell weiter steigen, wobei der Bereich um 11.025/11.032 Punkte einen wuchtigen Widerstand darstelle. Auf dem Niveau lägen das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle (13.795 auf 8255 Zähler) und das untere Ende einer vor fünf Wochen aufgerissenen Notierungslücke. Nach unten diene dagegen das Gap bei 10.097/10.198 Zählern als wichtiger Halt. Werde diese Marke unterschritten, müsse man sich wohl wieder mit vierstelligen Indexständen anfreunden. (14.04.2020/ac/a/m)

