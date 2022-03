Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schlägt weiter Kapital aus dem jüngsten MACD-Kaufsignal, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit einer weiteren Aufwärtskurslücke (13.975 zu 14.183 Punkte) sei den deutschen Standardwerten dabei die Rückkehr in den Anfang Januar etablierten Abwärtstrendkanal (untere Begrenzung akt. bei 14.054 Punkten) gelungen. Apropos Gap: Mit dem gestrigen Tageshoch bei 14.553 Punkten habe das Aktienbarometer die verbliebene Abwärtskurslücke vom Februar (14.568/14.586 Punkte) als gestern angeführtes Anlaufziel bereits erreicht. Während diese Marken eine hartnäckige Widerstandszone darstellen würden, bilde das eingangs beschriebene Aufwärtsgap zusammen mit der Parallelen zum Abwärtstrend seit Januar eine massive Kreuzunterstützung. Deren Rebreak würde der dynamischen Erholung der letzten Handelstage ein jähes Ende bereiten und gelte es zukünftig unbedingt zu verhindern. Wie so oft donnerstags möchten die Analysten an dieser Stelle noch einen Blick auf das Sentiment werfen. Die aktuelle Stimmungsumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeige weiterhin einen hohen Bären-Anteil (49,8%) bzw. einen geringeren Prozentsatz von Optimisten (22,5%) unter den US-Privatanlegern. Das verhaltene Sentiment sei also eher ein unterstützender Faktor. (17.03.2022/ac/a/m)

