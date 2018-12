Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein sehr schwaches 4. Quartal - wie es bisher an den internationalen Aktienmärkten zu verzeichnen ist - weicht deutlich von der saisonalen Norm ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie wahrscheinlich sei in diesem Umfeld eine mögliche Weihnachts- bzw. Jahresendrally? Auf Basis der Daten seit 1988 hätten die Analysten für die deutschen Standardwerte die Kursentwicklung in den letzten fünf Handelstagen vor Weihnachten untersucht. Im Durchschnitt lege der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei einer Trefferquote von 70% um 0,95% zu. Bei einer Ausdehnung des Untersuchungszeitraums bis zum 6. Januar (Heilige Drei Könige) würden beide Kennziffern sogar auf 80% bzw. 2,62% steigen. Auch in der längeren Kurshistorie des S&P 500 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (seit 1978) lasse sich diese saisonale Anomalie identifizieren. Bei einer Wahrscheinlichkeit steigender Notierungen von knapp 68% würden die US-Standardwerte vor Weihnachten durchschnittlich um 0,94% bzw. bis Anfang Januar um 1,74% zulöegen. Der Erklärungsansatz hinter diesem Verlaufsmuster sei oftmals psychologischer Natur. Die gute Stimmung im Umfeld der Feiertage beflügele regelmäßig auch die Börsen. Aber auch "window dressing"-Effekte zum Jahresende würden genannt. Aufgrund der schwachen Jahresperformance würde dem DAX das saisonale Phänomen 2018 besonders gut zu Gesicht stehen. (14.12.2018/ac/a/m)