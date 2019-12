Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf Basis der 38-Tages-Linie hat der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zuletzt ein "Hammer"-Umkehrmuster sowie eine weitere Trendwendeformation in Form eines "island reversals" ausgebildet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Beide Chartmuster hätten weiterhin Bestand und würden somit weiter für Rückenwind aus den USA sorgen. Analog würden die Analysten das aktuelle Sentiment interpretieren. Gemäß der aktuellen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) hätten zuletzt Bullen- und Bärenlager unter den US-Privatanlegern gleichermaßen abgenommen - zugunsten der neutral eingestellten Investoren. Per Saldo sei die Stimmung unter den amerikanischen Investoren eher zurückhaltend und keinesfalls (zu) euphorisch. Das alles seien Faktoren, die dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) neben den nackten Vorgaben heute helfen sollten. Aus charttechnischer Sicht stecke die 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.197 Punkten) ein erstes Anlaufziel ab. Ein Sprung über diese kurzfristige Glättung sei allerdings nötig, um wieder Kurs auf die jüngsten Verlaufshochs bei 13.301/338/374 Punkten zu nehmen. Auf der Unterseite gelte es indes, das Tief vom 21. November bzw. das Tief vom 4. Dezember bei 13.044/12.995 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. (06.12.2019/ac/a/m)



