Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 12.376 Punkten gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Auftakt der neuen Handelswoche zwar ein neues Verlaufshoch, doch per Schlusskurssteht lediglich eine Kerze mit kleinem Kerzenkörper - d. h. nur geringfügig voneinander abweichendem Eröffnungs- bzw. Schlusskurs - zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich würden die deutschen Standardwerte in den letzten Tagen ein wenig inne halten. Aus charttechnischer Sicht gebe es für dieses Verhaltensmuster auch gute Gründe. So bremse die Kombinationaus dem Abwärtstrend seit Anfang 2018 (akt. bei 12.273 Punkten) und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des gesamten Baisseimpulses von Januar bis Dezember vergangenen Jahres (12.330 Punkte). Negative Divergenzen im Stundenbereich würden für einen weiteren Hemmschuh sorgen. Dennoch sollte ein Sprung über die angeführten Hürden nochmals als Katalysator für einen Bewegungsimpuls in Richtung des Septemberhochs (11.458 Punkte) dienen, zumal der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern ein neues Allzeithoch habe verbuchen können. Auf der Unterseite würden die Analysten der Trendlinie (akt. bei 12.238 Punkten), welche die verschiedenen Hochs seit Dezember miteinander verbinde, eine Schlüsselrolle beimessen. Ein Bruch dieser Trendlinie dürfte eine Atempause nach sich ziehen. (30.04.2019/ac/a/m)



