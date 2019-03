Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelangen gestern erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder Notierungen oberhalb der Marke von 11.800 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe das Aktienbarometer mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.779 Punkten) den entscheidenden Seismographen erreicht, den die Analysten in den letzten Tagen immer wieder in den Mittelpunkt gerückt hätten. Spätestens ein nachhaltiger Sprung über den meist beachteten gleitenden Durchschnittdient als großer Befreiungsschlag, denn dann wäre auch die Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus dem Vorjahr negiert. Das spiegelbildliche Muster der letzten Monate als untere Umkehr könne seit gestern als abgeschlossen angesehen werden. Allerdings dürften die deutschen Standardwerte heute Morgen leichter in den Handelstarten, so dass die besagte Nackenlinie - definiert durch die Hochs vom 2. November bzw. 1. März bei 11.690/677 Punkten - wieder in die Schusslinie gerate. Ein Rebreak der angeführten Zone würde für erste Zweifel an einem nachhaltigen Ausbruch auf der Oberseite sorgen. Ein wirklicher Schlag ins Kontor wäre erst bei einem Bruchdes steilen Erholungstrends seit Dezember (akt. bei 11.459 Punkten) zu beklagen, der die gesamte Erholung der letzten Monate unverändert alsBärenmarktflagge enttarnen würde. (20.03.2019/ac/a/m)

