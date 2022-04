Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verharrt innerhalb des Anfang Januar etablierten Abwärtstrends (akt. bei 14.331 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleichzeitig würden die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 14.232/15.295 Punkten) fallen. Jüngst sei mit dem Abgleiten unter die Verlaufstiefs bei 13.887/13.863 Punkten eine weitere negative Weichenstellung hinzugekommen. Mit anderen Worten: Die charttechnische Situation der deutschen Standardwerte sei angeschlagen. Das gestrige Bewegungstief bei 13.566 Punkten mache die Ausgangslage nicht besser, zumal sich damit das jüngste MACD-Verkaufssignal weiter verfestigt habe. Übergeordnet könne die Kursentwicklung seit Mitte März sogar als obere Umkehr interpretiert werden. Das rechnerische Abschlagspotenzial aus der beschriebenen Topformation lasse sich auf gut 1.000 Punkte taxieren. Ein Gegengewicht zur herausfordernden Chartsituation stelle weiterhin das Sentiment dar. Gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) verharre der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern mit 16,4% auf historisch niedrigem Niveau. Gleichzeitig sei der Prozentsatz der Pessimisten auf 59,4% angestiegen - der höchste Wert seit März 2009! Per Saldo stelle die schlechte Stimmung einen unterstützenden Faktor dar. (28.04.2022/ac/a/m)

