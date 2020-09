Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am 9. Handelstag in Folge gelang dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern ein neues Allzeithoch (3.588 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ausnahmsweise hätten von dieser Entwicklung endlich auch die deutschen Standardwerte profitiere können. Schließlich habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht nur die 13.000er-Marke hinter sich gelassen, sondern starte möglicherweise einen erneuten Ausbruchsversuch über die jüngsten beiden Verlaufshochs bei 13.222/13.314 Punkten. Als Randnotiz könne dabei festgehalten werden, dass das Aktienbarometer seinen Schlussstand von 2019 (13.249 Punkte) damit fast egalisiert habe. Letztlich würden die o. g. Hochs allerdings nur den Auftakt zu einem wirklich markanten "Deckel" auf der Oberseite markieren. Zusätzlich speise sich dieser aus der verbliebenen Abwärtskurslücke vom Februar (obere Gapkante bei 13.501 Punkten). Gelinge der Befreiungsschlag, dann würden zur Belohnung vermutlich neue Rekordstände oberhalb der Marke von 13.795 Punkten winken. Ein Anstieg über die Hochs bei 13.200/13.300 Punkten liefere in diesem Zusammenhang einen wichtigen Fingerzeig, denn dann könnte die jüngste Kursentwicklung als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden. Um die Ausbruchschance zu erhalten, sollte der DAX in Zukunft nicht mehr unter das Junihoch bei 12.913 Punkten zurückfallen. (03.09.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >