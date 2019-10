Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fährt derzeit Achterbahn und schwankt den fünften Tag in Folge um den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 12.008 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für den gestrigen Handelstag müsse diese Entwicklung aber als Erfolg verbucht werden, denn zuvor hätten zwei negative Kerzenformationen zur Vorsicht gemahnt. Das aktuelle Hin und Her wollten die Analysten deshalb für eine grundsätzliche Standortbestimmung nutzen. Auf der Oberseite sei das Tief vom 25. September bei 12.142 Punkten von großer Bedeutung. Schließlich würde eine Rückeroberung dieses Levels die jüngste Toppbildung beim DAX negieren und damit die deutschen Standartwerte wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen. Nach Süden markiere dagegen das Tief der letzten Woche (11.879 Punkte) den Auftakt zu der aus unserer Sicht entscheidenden Rückzugszone, welche sich zusätzlich aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 11.816 Punkten), der Nackenzone der kleinen inversen S-K-S-Formation sowie einer ehemaligen Abwärtstrendlinie speise. Unterstützung würden die Aktienmärkte möglicherweise durch die negative Stimmung erfahren. Gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der AAII sei der Anteil der Optimisten unter den US-Privatanlegern auf 20,3% gesunken. Das sei ein niedrigerer Wert als im Dezember 2018! (10.10.2019/ac/a/m)



