Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt hatten wir die Stabilisierungsanzeichen auf Basis der Kernunterstützung aus der 38,2%-Korrektur des Hausseimpulses seit Anfang Oktober (12.967 Punkte) sowie den letzten Verlaufstiefs bei rund 12.900 Punkten betont, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Bastion habe sich als das erwartete Sprungbrett für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erwiesen. Die gestrige Aufwärtskurslücke bei 13.078/13.131 Punkten unterstreiche, dass sich die Bullen nicht kampflos geschlagen geben würden. In diesem Kontext würden die deutschen Standardwerte an einer ganz entscheidenden (Chart-)Schwelle notieren: Schließlich würde eine Rückeroberung der Widerstandszone aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 13.272 Punkten) und der Abwärtskurslücke vom 30. Januar (obere Gapkante bei 13.296 Punkten) die jüngste Verschnaufpause beenden. Das diskutierte "make or break"-Level passe bestens zur charttechnischen Situation des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0). Zwar hätten die amerikanischen Standardwerte die 38-Tage-Linie (akt. bei 3.247 Punkten) zuletzt einer erfolgreichen Belastungsprobe unterzogen. Doch den steilen, ehemaligen Haussetrend seit Anfang Oktober (akt. bei 3.307 Punkten) habe das Aktienbarometer unmittelbar vor der Brust. Für eine Rückkehr in die Erfolgsspur müssten beide Indices also noch wesentliche Hürden aus dem Weg räumen.

