Als einen wichtigen Einflussfaktor berücksichtigen wir in unseren Analysen regelmäßig zyklische Überlegungen bzw. saisonale Aspekte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Eine besondere Herausforderung stelle der Zeitraum vom 20. bis zum 24. Kalendertag dar. Schließlich würden alle diese fünf Handelstage über einen negativen Erwartungswert verfügen - und zwar im Durchschnitt über die letzten 32 Jahre. Ein Erklärungsansatz für diesen Schwächeanfall in der Monatsmitte könnte der vorangegangene Verfallstermin am 3. Freitag im Monat darstellen. Ins Auge steche aber auch die gute Wertentwicklung am 16. Tag des Monats. Offensichtlich würden am 15. eine Reihe von Gehältern ausgezahlt, welche zumindest zum Teil ihren Weg an den Kapitalmarkt finden würden. Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen dränge sich die Frage nach konkreten, saisonalen Investmentstrategien auf. Die Quintessenz der bisherigen Erkenntnisse könne mit dem Motto: "Meide die Mitte" zusammengefasst werden. Doch wie sei die Monatsmitte zu definieren? Um belastbare Resultate zu erhalten, hätten die Analysten den Mittelblock vom 21. bis 23. in 2-Tages-Schritten bis zum Zeitraum 5. bis 23. ausgedehnt. Im Vergleich zum Buy-Hold-Investment ergebe sich bei einem Engagement ausschließlich in der Mitte des Monats eine massive Underperformance. Bis auf eine Ausnahme hätten Anleger - trotz des Bullenmarkts der letzten 32 Jahre - sogar Geld verloren.In der Monatsmitte sei also keine DAX-Performance zu machen. Diese These gelte unabhängig davon, welchen Zeitraum Anleger als "Mitte des Monats" definieren würden. Vielmehr stelle das Phänomen "Meide die Mitte" einen robusten Zusammenhang dar, den die Analysten über eine Vielzahl unterschiedlicher Kalendertagkombinationen hätten nachweisen können. Lasse sich andererseits durch Aussparen dieser saisonal ungünstigen Phase die DAX-Wertentwicklung schlagen? Zur Überprüfung dieser These hätten die Analysten ein Investment am Monatsbeginn bzw. -ende - ohne einen bestimmten Zeitraum in der Monatsmitte - seit 1988 untersucht. Um die Stabilität der Ergebnisse zu belegen, würden sie auch hier unterschiedliche Desinvestmentphasen heranziehen (eine Verzinsung während der Cashhaltung werde ebenso wenig berücksichtigt wie Transaktionskosten). Alle saisonalen "Randengagements" würden positive Erträge erzielen. Nur eine Auswertung - und zwar bei Auslassen des Zeitraumes 13. bis 23. - bleibe hinter der "Buy and hold"-Performance des DAX zurück. Die anderen Zeiträume würden die Kursentwicklung der deutschen Standardwerte deutlich schlagen. Das beste Ergebnis würden Anleger ohne die bereits oben erwähnten kritischen Kalendertage 19 bis 23 erzielen, das den DAX um den Faktor 2,5 outperforme. (12.10.2020/ac/a/m)