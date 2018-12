Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die "Suche nach Orientierung" setzte sich beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nahtlos fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bei einer Schwankungsbreite von deutlich unter 100 Punkten habe das Aktienbarometer einen weiteren "doji" sowie einen weiteren Innenstab ausgebildet. Es scheine fast so, dass die Marktteilnehmer ihre Bücher für dieses Jahr geschlossen hätten. Doch gerade in einem solchen Umfeld entstehen oftmals dynamische Bewegungsimpulse - der heutige Tag sei prädestiniert dafür! Die Auflösung der jüngsten "inside days" durch einen Anstieg über die Marke von 10.841 Punkten oder ein Abgleiten unter das Tief vom Wochenbeginn (10.701 Punkte) liefere für dieses Szenario einen wichtigen Katalysator. Übergeordnet bleibe es indes bei den bereits an den letzten Tagen beschriebenen Leitplanken. Diese würden auf der Unterseite definiert durch das bisherige Jahrestief vom 10. Dezember (10.586 Punkte) bzw. des 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung von Anfang 2016 bis Anfang 2018 (10.570 Punkte). Die obere Begrenzung würden die Tiefs bei 11.009/11.051 Punkten im Zusammenspiel mit der Parallelen zum Abwärtstrend seit Januar (akt. bei 11.035 Punkten) bilden. Aufgrund der Vorgaben seien die unteren Signalgeber heute die entscheidenden. (20.12.2018/ac/a/m)