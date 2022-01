Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt haben wir auf eine ganz besondere Konstellation hingewiesen, denn die Kerze vom Vortag bildete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vollständig unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 15.203 Punkten) aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Entsprechend hätten sie von einer kurzfristigen Übertreibung nach unten gesprochen. Vor allem eine Rückkehr in die Leitplanken der Bollinger Bänder sollte den Startschuss für eine technische Reaktion liefern. Diese positive Weichenstellung hätten die deutschen Standardwerte gleich zu Handelsbeginn vorgenommen - und zwar per Aufwärtsgap (15.206 zu 15.273 Punkte). Die besagte Kurslücke diene zukünftig unter Tradinggesichtspunkten als erste Unterstützung. Übergeordnet habe damit vor allem die Bastion aus verschiedenen Tiefpunkten bei 15.000 Punkten wieder einmal ihren unterstützenden Charakter unter Beweis gestellt. Doch genau diese Schlüsselzone rücke heute sofort wieder in den Fokus. Die Unterstützung bei 15.000 Punkten sollte dabei unbedingt verteidigt werden. Das Sentiment sei inzwischen sehr negativ. Gemäß der aktuellen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) stünden dem 23,1%-igen Bullenanteil 52,9% Bären gegenüber - der höchste Prozentsatz an Pessimisten seit 2013! (27.01.2022/ac/a/m)

