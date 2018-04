Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten Handelstage stellten Investoren ohne jede Frage vor große Herausforderungen. Schließlich musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit 11.727 Punkten ein neues Jahrestief hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dennoch habe es in der Woche vor Ostern letztlich zu einem Plus von gut 100 Punkten bzw. 0,84% gereicht. Trotz des schwierigen Umfelds habe das "Osterphänomen" damit wieder einmal seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt. Es zahle sich also immer wieder aus, neben der reinen Charttechnik auch saisonale Aspekte in anstehende Investmententscheidungen mit einzubeziehen.



Die konkrete technische Ausgangslage sehe wie folgt aus: Auf der Unterseite gelte es weiterhin, die horizontale Marken bei rund 11.800 Punkten zu verteidigen. Ein wenig Mut würden aktuell die positiven Divergenzen machen, die RSI und MACD ausweisen würden. Um daraus Kapital zu schlagen und den DAX zu stabilisieren, bedürfe es allerdings eines Spurts über das jüngste Wochenhoch bei 12.151 Punkten. Eine positive Weichenstellung hätte den angenehmen Nebeneffekt, dass dann die Rückkehr in den Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 12.126 Punkten) geglückt wäre. (04.04.2018/ac/a/m)