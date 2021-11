Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Endlich mal wieder eine Tageskerze mit einem nennenswerten Kerzenkörper, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Noch wichtiger als die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs sei allerdings das neue Allzeithoch bei 16.266 Punkten. Das vierte in Serie, so dass die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Rekordjagd der letzten Tage nahtlos weitergehe. Für ein besonderes Ausrufezeichen sorge dabei, dass der weitere Vorstoß in "uncharted territory" per erneutem Aufwärtsgap (16.150/16.158 Punkte) vollzogen worden sei. Seit Anfang November habe das Aktienbarometer insgesamt drei Aufwärtskurslücken gerissen. Die Häufung dieses charttechnischen Phänomens sei bemerkenswert und die jüngsten beiden Kurslücken (untere Gapkanten bei 16.150 bzw. 15.973 Punkten) könnten - je nach Risikoneigung - weiterhin als Absicherung auf der Unterseite herangezogen werden. Übergeordnet eröffne die "bullishe" Auflösung der trendbestätigenden Schiebezone der letzten Monate zwischen 14.800 und 16.000 Punkten ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 1.200 Punkten bzw. ein Kursziel von 17.200 Punkten. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Kräftesammelns von August bis Anfang Oktober (16.493 Punkte) eines der wenigen verbliebenen Etappenziele. (17.11.2021/ac/a/m)

