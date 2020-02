Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Vergleich zum Eröffnungskurs schaffte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zwar nur ein minimales Kursplus von 4 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch die gestrige Hoch-Tief-Spanne sei mit weniger als 75 Punkten sehr klein ausgefallen. Dennoch habe das Aktienbarometer auch die nächste Schlüsselzone überspringen können. Schließlich sei mit einem Aufwärtsgap bei 13.489/13.534 Punkten die Rückkehr in den steilen Haussetrend seit August vergangenen Jahres gelungen. Per Saldo würden dank dieser Weichenstellung neue Rekordhochs oberhalb der Marken von 13.597/13.640 Punkten mehr und mehr an Konturen gewinnen. Dazu passe der Blick in die USA: Den Technologiewerten folgend hätten gestern auch die amerikanischen Standardwerte des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (3.348 Punkte) bzw. des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (29.408 Punkte) neue Allzeithochs verbuchen können. Im Rahmen der jüngsten Verschnaufpause habe sich das Sentiment zudem deutlich abgekühlt. Gemäß der aktuellen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) gebe es aktuell mehr Bären als Bullen unter den US-Privatanlegern. Die Stimmung stehe einer Fortsetzung der Rally demnach nicht im Weg. Im Ausbruchsfall definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause (13.895 Punkte) das nächste DAX-Anlaufziel. (07.02.2020/ac/a/m)



