Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Da ist es also, das erste Allzeithoch! Einen höheren Wochenschlusskurs beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als die 15.761 Punkte vom Freitag gab es noch nie, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Allzu bullisch sollte man nun aber doch nicht werden, denn diesem positiven Signal stünden einige Fragezeichen gegenüber. So könne trotz dieser Stärke und dem neuen Drei-Wochen-Hoch bei 15.808 Punkten von Dynamik keine Rede sein. So sei der Index also am Allzeithoch 15.810 Zähler und auch am Allzeithoch auf Tagesschlusskursbasis gescheitert, das vom 12. Juli stamme und bei 15.790 Zählern liege. Zudem lasse die Tageskerze vom Freitag ein nahezu klassischer Doji eine gewisse Verunsicherung erkennen. Womöglich komme es in der neuen Woche zwar sogar zu ein paar eher zufälligen Kursen auf einem neuen Allzeithochniveau. Von einem nachhaltigen Ausbruch auf neue Kursgefilde sollte man aber eher nicht ausgehen. Dazu wäre dann auch ein Überwinden der psychologisch hohen Hürde an der 16.000er-Marke notwendig. Zugleich bleibe festzuhalten, dass die Bären zurzeit trotz der für sie saisonal günstigen Zeit keinerlei Stiche machen könnten. Kurzfristige Unterstützungen horizontaler Art seien um 15.600 Punkte und im 15.420er-Bereich auszumachen. (09.08.2021/ac/a/m)



