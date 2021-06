Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus dem Stand gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern der Sprung über die Hochpunkte bei 15.502/15.538/15.569 Punkten - und damit die Herausnahme der Schlüsselmarke der letzten Wochen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Lohn der Mühen sei ein neues Allzeithoch (15.685 Punkte). Dieses Level habe das Aktienbarometer zwar nicht ganz über die Ziellinie retten können, aber auch auf Schlusskursbasis stehe ein neues Rekordhoch zu Buche. Darüber hinaus hätten die Analysten gerade noch rechtzeitig auf die besondere Konstellation im Point & Figure-Chart hingewiesen, denn gestern sei hier ebenfalls ein erneutes, prozyklisches Einstiegssignal generiert worden. Unter dem Strich gelte somit die Schiebezone seit Ende März zwischen 14.800 Punkten auf der Unter- und 15.500 Punkten auf der Oberseite als nach oben aufgelöst. Solche Ausbruchssituationen würden regelmäßig darüber hinaus engmaschige Absicherungen ermöglichen. An dieser Stelle komme die gestrige Aufwärtskurslücke bei 15.500/15.512 Punkten ins Spiel: Um das Risiko eines "false breaks" gar nicht erst aufkommen zu lassen, gelte es in Zukunft das beschriebene Gap nicht mehr zu schließen. Anleger sollten dieses Level umso mehr beachten, da die untere Gapkante zudem punktgenau mit der Begrenzung der o. g. Tradingrange zusammenfalle. (02.06.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



