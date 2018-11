Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sie hatten zuletzt die mittlerweile sehr schlechte Börsenstimmung thematisiert, so die Analysteen von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Gemäß der aktuellen Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) sei der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern in der abgelaufenen Woche mit gut 47% auf den höchsten Stand seit Februar 2016 gesprungen. Das damalige Stimmungsextrem habe den Auftakt zu einem nachhaltigen Hausseimpuls markiert, welcher letztlich bis Januar 2018 anhalten sollte. Zu dem negativen Sentiment passe, dass Anleger in der letzten Woche auffallend oft im Internet sowie in den sozialen Medien nach den Schlagworten "Aktienbaisse" bzw. "Börsenkrach" gesucht hätten. Die Anzahl der entsprechenden Suchanfragen habe das höchste Niveau seit Anfang Februar erreicht. Dieses Datum falle exakt mit dem bisherigen Jahrestief beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (2.533 Punkte) zusammen. Die schlechte Stimmung sei also eher ein gutes Omen. Um daraus Kapital zu schlagen, müsste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) allerdings die Rückkehr in den Abwärtstrendkanal seit Mitte Juni (untere Begrenzung akt. bei 11.205 Punkten) vollziehen. Bei einem neuen Verlaufstief unterhalb der Marken von 11.051/11.009 Punkte wäre dagegen die Chance auf eine technische Reaktion vertan.