Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Plötzlich und unvermittelt zogen die Kurse gestern Nachmittag stark an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auslöser sei die Nachricht gewesen, dass China und die USA in zwei Wochen neue Handelsgespräche führen wollten. Daher würden einige der zuletzt angekündigten Strafzölle verschoben. "Zuckerbrot und Peitsche" also weiterhin. Zunächst noch sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf ein Vier-Monats-Tief bei 11.539 Punkten gefallen und habe dabei eine alte Notierungslücke von Ende März, Anfang April geschlossen. Für eine Rally von fast 230 Zähler bis nahe an die 11.800er-Marke heran habe es lediglich 15 Minuten gebraucht. Das Tageshoch habe dann später sogar bei 11.835 Punkten gelegen, das Niveau habe aber nicht ganz behauptet werden können. Trotzdem müssten sich die Blicke aber jetzt zunächst wieder gen Norden richten, nachdem das Unterstützungsniveau rund um die 11.600er-Zone herum erneut gehalten habe. Bisher sei noch nicht einmal das erste bedeutende (38,2-Prozent-) Fibonacci-Retracement der dreiwöchigen Abwärtswelle bei 11.944 Punkten abgearbeitet worden. Eine deutlich stärkere Barriere liege beim Gap von 12.034/12.115 Zählern, worin sich auch die 50-Prozent-Fibonacci-Marke befinde. Die mittelfristig bedeutsame 38-Tage-Linie ließe weitere gut 100 Punkte mehr Platz nach oben. (14.08.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >